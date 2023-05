Club76, ancora festa! Il Playasti Gold è campione regionale Under 16

C'è ancora aria di festa in casa Club76. La grande famiglia biancoblù, infatti, mette in bisaccia un nuovo importante traguardo: il Club76 Playasti Gold è campione regionale Under16. Le ragazze di coach Silvia Asola hanno affrontato ieri, in semifinale, il Libellula Volley, in un match sottotono vinto però 3-1, ma valido per assicurare il passaggio alle finali nazionali. La partita al palazzetto di Paruzzaro è un'altra storia: il Playasti vince contro Unionvolley Pinerolo per 1-3. Mvp del torneo la palleggiatrice Viola Beghelli.

«Il match con Pinerolo – annota coach Asola - ci ha viste decisamente più concentrate, più consapevoli di poter portare a casa un obiettivo meraviglioso». Soddisfazione da parte della dirigenza del Club76, con il direttore sportivo Beppe Basso. «Dopo il successo della scorsa settimana in U18 è arrivato il secondo titolo regionale in U16, che sancisce una stagione esaltante per le nostre giovani atlete e per lo staff tecnico e dirigenziale che guida il sodalizio biancoblù. Un risultato importantissimo, se si pensa che il Club76 è nato da soli 4 anni con quasi 2 anni di semi-attività a causa della pandemia».

«Un plauso a tutte le atlete protagoniste di questo incredibile e meritatissimo risultato con una menzione speciale per Michero e Armando - aggiunge Basso - che a causa degli infortuni occorsi non hanno potuto vivere pienamente la loro prima stagione ad Asti e soprattutto Maddalena Di Marzio, che purtroppo dovrà essere operata a breve per la lesione al legamento crociato procurata nella finale del Torneo Bussinello. Ora ci aspetta l' appuntamento tanto atteso delle Finali Nazionali di Catania dall'1 al 4 giugno, dove le nostre atlete avranno l'opportunià di confrontarsi alla pari con il meglio della pallavolo italiana e, perchè no, di inseguire il grande sogno tricolore».

E intanto le giocatrici Armando, Giannelli, Trombin e Lavagnino da oggi saranno impegnate con lo stage nazionale presso il centro Pavesi.

L'Under 18, infine, che ha festeggiato lo scorso fine settimana il titolo di campione regionale, aspetta i nazionali di Vibo Valentia, le cui finali si svolgeranno dal 23 al 28 maggio prossimi. TUTTI I RISULTATI Domenica 14 maggio – Under 16 F. C.R. Piemonte Final Four Regionale: Club76 Playasti vs Libellula Volley 3-1

– Under 16 F. C.R. Piemonte Final Four Regionale: Unionvolley Pinerolo vs Club76 Playasti 1-3

– Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Quarti di finali 9°/16° posto: Vicoforte Volley Ceva Bam vs Club76 Playasti 2011 Bianca 3-2

– Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Volley Busca vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-1

– CT16F6 F. C.T. Torino Classificazione 23-28: Club76 GS Pino Volley vs A.S.D. San Benedetto 3-2

– CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Pizza Baffo Nichelino Volley 3-0 – CT15M1 M. C.T. Torino Classificazione 9-15: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Artivolley 3-0

– CT13F4 F. C.T. Torino Classificazione 17-22: Vol-ley Academy Volpiano vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

