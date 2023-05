BEA Chieri - Oleggio passa al Pala Gialdo nella prima di ritorno del Poule Salvezza

Partita indirizzata fin da subito, con gli ospiti che partono a fionda grazie al contropiede: la transizione offensiva di Oleggio sarà un fattore per tutta la gara. BEA rimane a contatto nel primo quarto grazie alle penetrazioni di Ferrone, chiudendo 13 a 23 alla prima sirena. Nella seconda decina arriva il primo allungo dei biancorossi: Masella colpisce da lontano, mentre Gualandris è letale dal midrange. All’intervallo il tabellone dice 22-43. Al rientro in campo dagli spogliatoi, la musica non cambia: i Leopardi si fanno prendere dal nervosismo, lasciando ai viaggianti il pallino del gioco. Ultima decina di rotazioni per entrambi gli allenatori, con Oleggio che passa condannando il Leopardi Future Lab alla retrocessione. Sirena finale per il definitivo 50 a 79.

«Arriva la matematica certezza di un qualcosa che ormai presagivamo, il risultato di oggi ci costringe alla retrocessione. Dispiace molto, abbiamo sbagliato alcune scelte e a tratti non siamo stati molto fortunati con gli infortuni. – commenta coach Marco Dabbene – Detto ciò il focus va spostato sui nostri giovani, che hanno avuto la possibilità di giocare minuti importanti in un campionato senior come la Serie D, prendendosi grosse responsabilità e rimanendo sempre sul pezzo nonostante i ripetuti risultati negativi. I miglioramenti sono stati evidenti da parte di tutti i ragazzi e questo ci deve dare fiducia. Rimangono comunque ancora alcune partite da disputare e abbiamo il dovere di chiudere la stagione in crescendo.»

CHETARIFFA.IT LEOPARDI FUTURE LAB 50

OLEGGIO JUNIOR BASKET 79

Parziali (13-23, 22-43, 31-65)

CHIERI: Barbero 15, Ferrone 10, Ratto F. 4, De Mita 4, Orsi 4, Bianco 3, Borgiattino 3, Ratto L. 2, Tagliano 2, Piersanti 2, Virde 1, Bertoglio. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Ratto G.

OLEGGIO: Masella 18, Cressati 11, Gualandris 10, Martelli 9, Massara 8, Zandanel F. 7, Salsa 7, Marcassa 4, Gattico 3, Savoini 2, Zandanel R. All. Campari, Ass. Bertoglio