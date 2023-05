BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Nell'ultima settimana del settore giovanile BEA Leopardi, l'U15 Eccellenza continua il ritorno del girone Coppa da 3 vittorie su 4 gare con il successo con i torinesi di Don Bosco Crocetta, in trasferta. Ottima prova anche per l'U17 Silver, che vince con più di 50 punti di scarto con Eteila Basket Aosta, e successo dell'U15 Silver sul parquet di Kolbe Torino.

Grande spettacolo al Pala Gialdo per la partita dell'U13 Gold con BC Gators. I Leopardi testa di serie del girone Top con Area Pro VentiVenti e Pallacanestro Moncalieri incontrano i saviglianesi che sono appena 2 lunghezze sotto di loro in classifica generale, in una sfida importante per l'accesso alle finali regionali di categoria. La gara è combattuta, le squadre si rispondono colpo sul colpo fino all'ultima sirena, quando il tabellone è in parità. Si decide tutto all'over-time, che premia la squadra ospite di sole 4 lunghezze.

L'U17 Eccellenza cede a JB Monferrato, l'U19 Silver a Junior Casale e i Top Junior a Volpiano. Sconfitta al Pala Gialdo per l'U14 Gold con UBC e Area Pro VentiVenti.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL 68

PGS DON BOSCO CROCETTA 52

Parziali (21-6, 35-28, 49-40)

BEA CHIERI: Mellina Gottardo 9, Zarba, Dalmasso, Giangualano 9, Rodinò 2, Marchiori 2, Molinari, Monaco 16, Cacciabue 7, Greco, Nurra 7, Mout 16. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Acc. Mout.

U17 SILVER

ETEILA BASKET 39

BEA CHIERI 91

PARZIALI (16-25, 19-41, 32-63)

BEA CHIERI: Ahia 14, Zarba 4, Vidotto 11, Rodinò 2, Ricci 27, Pianfetti 5, Mezzasalma 4, Zanetti 2, Chiosso 3, Gangitano 18, All. Usai, Ass. Ghigo.

ETEILA BASKET: Adiletta, Medaglia 2, Mantegari, Marrari 8, Gallizzi 2, Schena 3, Zema, Gianotti, Belfiore, Sapia 16, Rigolet 2, Del Degan 6, All. Albanese.

U15 SILVER

KOLBE TORINO 41

BEA CHIERI 47

Parziali (15-8, 20-24, 27-32)

BEA CHIERI: Cordero , Spennato 3, Nicoletti 11, Giorcelli 3, Santoro , Traversari 2, Giuranna 17, Cirrito , Gigante 4, Di Carlo 5, Rullo.

U13 GOLD

BEA CHIERI 49

ASD BC GATOR 52

Parziali (13-12, 18-19, 27-33, 45-45)

BEA CHIERI: Fatai 8, Borz 11, Spano, Di Giorgio, Cristiano 2, De Mita, Menegatti 4 , Montiglio, Dalmasso, Coltiletti 16, Caló 8, Dimonte. All. Corrado, Ass. Mosca.

ASD BC GATOR: Abello 31, Biga 3, Magliano,Panero, Fresia 11,Berrese, Amato, Meliano, Gino, Grezda 8, Allemandi. All. Racca.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI 69

NOVIPIÙ MONFERATTO 75

Parziali (25-17, 41-39, 53-55)

CHIERI: Marrese 6, Viggiano 7, Quagliotto 18, Monaco, Trunfio, Guardalben 2, Mazzardis, Origlia 13, Fogliato 13, Pisciuneri 3, Kamami 7. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

NOVIPIU: Gatti 5, Miglietta 26, Girino 2, Ravioli 3, Bianco, Mistroni NE, Vurchio, Baj 6, Luparia 19, Bertaina 14. All. Farina, Ass. Fioretti, Acc. Miglietta.

U19 SILVER

JUNIOR CASALE 72

BEA CHIERI SSDRL 65

Parziali (17-13, 34-30, 58-45)

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 2, Orsi 15, Ricciardo 2, Bianco 13, Gangi L. 2, De Mita 9, Virde, Lafiosca 2, Ferrone Ric. 10, Piersanti 10. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

CASALE: Geraci 13, Simonetti 2, Guaschino 6, Ciocca 22, Miglietta 2, Zaglio, Coppo, Cavallotto, Kamar 27, Irio, Vella. All. Vigneri

TOP JUNIOR

BASKET VOLPIANO 60

BEA LEOPARDI SSDRL 55

Parziali (13-8, 23-18, 41-34)

BEA: Munafò 11, Piersanti 2, Consiglio, Alò 11, Bosio, Giorcelli 4, Barisone 17, Scialabba, Ricciardo 8. All. Mussio.

UNDER 14 GOLD

BEA CHIERI SSDRL 34

UBC BASKET CHIERI 43

Parziali (10-4, 20-20, 28-34)

BEA CHIERI: Milani (C) 4, Spennato, Giachino 11, Tarantino, Fatai, Petrin 4, Di Carlo 4, Sidari 2, Calò, Valentini 9. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

UBC: Aimi 2, Vieri 10, D’Agostino, Cocola 2, Bosco 10, Maranzana 2, Negrisolo (C) 4, Clerico, Masiero 8, Vecchi 3, Samouh 2. All. Musso.

BEA CHIERI SSDRL 54

AREA PRO 2020 74

Parziali (18-21, 31-37, 43-61)

BEA CHIERI: Milani (C) 17, Giachino 22, Tarantino, Vacca, Destefanis, Meles 1, Petrin 4, Amerio, Sidari 5, Valentini 5. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

AREA PRO: Totino (C) 9, Notarangelo 2, Sola 4, Martire 12, Bechis 17, Raduano, Camusso 5, Calzolari 7, Freghieri 2, Belli, Melissari 10, Ansaldi 6. All. Matera.