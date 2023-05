Bertram Derthona: Pullman per la trasferta di Trento in Gara 3

Seconda vittoria in altrettanti incontri nei quarti di finale playoff per la Bertram Derthona, che si prepara ora a viaggiare verso Trento per la terza partita della serie, che è in programma venerdì 19 maggio alle ore 20 alla BLM Group Arena.

Rimangono ancora alcune ore, fino alle 12 di domani, mercoledì 17 maggio, per aderire al pullman organizzato dalla Società per raggiungere Trento. Il servizio, di andata-ritorno in giornata, verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Il costo del trasporto è pari a 30 euro, cui si aggiungono i 10 euro per il biglietto della partita.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 nella mattinata di domani, telefonare al numero 0131 1953689 oppure mandare una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.

Vivi insieme alla Bertram Derthona Gara 3!