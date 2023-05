Derthona Basket: ultimi giorni per iscriversi al camp ‘Basket e non solo’

L’esperienza di sport e divertimento a bordo della Costa Toscana, una delle navi da crociera più importanti al mondo, per tutti i ragazzi che vogliono vivere una settimana unica. Il camp estivo ‘Basket e non solo’, promosso da Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo, con la fondamentale collaborazione logistica e organizzativa di Costa Crociere, si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio.

I ragazzi e i loro familiari che hanno aderito e aderiranno al camp potranno godere di tutti i comfort e dei vari servizi presenti a bordo della nave, mentre sulla terraferma – nelle varie tappe che la crociera effettuerà – lo staff tecnico del settore giovanile del Derthona Basket organizzerà allenamenti per tutti gli atleti.

La Società comunica di avere prorogato il termine ultimo per iscriversi a ‘Basket e non solo’: fino a domenica 21 maggio, infatti, sarà possibile manifestare la propria adesione. A partire da 750 euro per i ragazzi e 650 euro per ciascuno dei loro accompagnatori sarà possibile vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Per maggiori informazioni relative alle tappe della crociera e alle iscrizioni è possibile contattare il Club via mail agli indirizzi paolo.depersis@derthonabasket.it e sportclub@derthonabasket.it.