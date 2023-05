Cuneo Volley: step importante per Fiöi con l’arrivo di Mario Barbiero

Questa sera presso il Palasport di Busca, sede delle partite interne della Serie C e della Serie D del Cuneo Volley, è stato annunciato e presentato ufficialmente Mario Barbiero. Il docente federale in arrivo dalla Capitale, è stato chiamato dal Club biancoblù per un impegno triennale quale Direttore Tecnico di Fiöi, per una crescita sia tecnica che di formazione del progetto.

«Il nostro futuro parte da qui: Mario Barbiero a Cuneo con un impegno triennale per sviluppare il progetto Fiöi. Insieme ad Alessandro Marino e Daniele Vergnaghi si è fatto un importante lavoro di ricerca per trovare il nome e la persona giusta che potesse dare un segnale forte all’interno di Fiöi. Con la scelta di Mario quale Direttore Tecnico del movimento, il Club ha voluto fare un investimento di un certo livello con un contratto e un progetto di lavoro triennale; una figura che ci aiuterà a sviluppare tutto il progetto di Fiöi, non solo per la parte sportiva ma anche e soprattutto quella formativa. Con il suo supporto, l’obiettivo sarà anche quello di creare delle società satellite in tutta la regione che possano insegnare e divulgare la pallavolo tra i giovani, così da rinvigorire il bacino e la promozione di questo sport e dei suoi principi di squadra tra le nuove leve» - queste le parole di Gabriele Costamagna circa la scelta e l’arrivo di Mario Barbiero a Cuneo.

Il presidente del Cuneo Volley ha poi voluto spendere parole importanti anche per l’attuale direttore tecnico cuneese, Francesco Revelli: «Vorrei ringraziare personalmente e a nome di tutta la Società Cecio Revelli, un ragazzo che in questi anni ha dimostrato molta umiltà nell’accettare i ruoli che gli sono stati proposti e che ha sempre svolto in modo egregio. Rimarrà al nostro fianco continuando il suo percorso di crescita e lavorando a stretto contatto con Mario».

«Con grande piacere, curiosità e motivazione ho accolto la proposta del presidente Costamagna. Cuneo è sempre stata terra di sport e di volley di altissimo livello, lavorare qui per me è un grande onore. Un progetto importante che vuol guardare lontano partendo dalla valorizzazione del territorio e dei giovani piemontesi. Ci sono tutti i presupposti per fare bene con obiettivi importanti sia a breve, medio che lungo termine. Il club ha entusiasmo, potenzialità importanti e tanta voglia di fare. Sono sicuro che insieme inizieremo un ciclo importante» - le prime dichiarazioni di Mario Barbiero da Direttore tecnico di Cuneo.

Un ringraziamento speciale a tutti i giornalisti e le emittenti presenti per la conferenza di presentazione e a tutti gli atleti e allenatori del settore giovanile, insieme alle proprie famiglie, che sono venuti a dare il primo saluto al tecnico, in attesa di iniziare a lavorare fianco a fianco.