Oleggio Magic Basket: Play In Serie B, la serie si sposta a Vanzaghello

Dopo due partite giocate ad altissimo livello in Toscana la serie play in dell’Oleggio Magic Basket contro il Golfo Piombino si sposta fra le mura di casa. La società chiama tutti all’appello: riempiamo il palazzetto per tifare i ragazzi!

Gli appuntamenti di gara 3 e di gara 4 sono rispettivamente venerdì 19 maggio alle 20 e domenica 21 maggio alle 18 in casa (via Rossini 10). La situazione è di parità: gli Squali hanno vinto con grande merito gara 1 66-68 e hanno ceduto in gara 2 per un soffio dopo aver guidato la sfida per oltre 35 minuti, finale 73-69. Vi aspettiamo numerosi!