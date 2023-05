Sindacato Autonomo di Polizia, il 21 maggio il “Padel Charity Day”

La Segreteria Regionale del Piemonte e la Segreteria Provinciale di Torino del Sindacato Autonomo di Polizia, nel contesto delle tradizionali manifestazioni commemorative e di solidarietà denominate “Memorial Day” che la sigla sindacale promuove ogni anno nel mese di maggio dall’indomani della stagione stragista di cosa nostra, organizzano per il prossimo 21 maggio 2023 il “PADEL CHARITY DAY”, un torneo di Padel aperto a tutta la società civile, con formula all’americana che si concluderà nella medesima giornata. L’incasso dell’evento, che si terrà contestualmente in numerosi circoli del Piemonte, sarà devoluto alla Fondazione F.O.R.M.A. per contribuire alla realizzazione del nuovo polo grandi macchinari dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Le iscrizioni sono possibili presso i circoli aderenti e sul web (locandina allegata).

È prevista invece per mercoledì 24 maggio alle ore 21, a Torino presso il teatro “San Giuseppe”, via A. Doria nr. 18, la serata conclusiva del “Padel Charity Day”: saranno presenti i vincitori del torneo, uno per ogni circolo aderente, gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, le Autorità civili e militari del territorio. La manifestazione sarà caratterizzata da uno spettacolo di teatro, da alcuni intermezzi comici e dalla consegna dell’assegno con la cifra raccolta alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e al Presidente della Fondazione F.O.R.M.A., Ing. AIDALA, promotori del progetto. L’entrata è libera, fino al raggiungimento della capienza (400 posti circa) e sarà consentita, per chi volesse contribuire alla causa, un’offerta libera.