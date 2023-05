Madison Kingdon è il primo tassello della nuova Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

Classe 1993, 185 centimetri d’altezza, è nata a Phoenix, in Arizona, dove tutt’ora vivono i suoi genitori e il fratello maggiore. Si è formata pallavolisticamente nell’Università dell’Arizona, dove si è laureata in Sports Management & Marketing.

Nel 2015/2016 la sua prima esperienza da professionista in Azerbaigian con l’Azerrail Baku, con la conquista dello scudetto e il premio di MVP del campionato. Si è ripetuta (scudetto e MVP delle finali) la stagione successiva in Corea del Sud con l’IBK Altos. Ha quindi giocato in Cina nel 2018/2019 col Beijing BAIC Motors, mentre dal 2019 in Turchia ha difeso per quattro stagioni i colori della Turkish Airlines.

Dal 2016 al 2022 ha fatto parte della nazionale statunitense, con cui ha vinto nel 2017 e 2019 la Coppa Panamericana e nel 2018 la VNL.

«Volevo giocare in Italia fin dall’inizio della mia carriera, ma non ho mai sentito che fosse il momento giusto o la giusta opportunità fino ad ora. Chieri sta chiaramente costruendo una squadra forte: potrò continuare a lavorare con un club di primo piano con grandi obiettivi – le prime parole da biancoblù di Madison Kingdon – Che tipo di giocatrice sono? Amo tutti gli aspetti del gioco, non solo l’attacco. Le persone possono aspettarsi di vedere tutte le qualità con molta passione ed energia».

Di casa a Los Angeles con il marito Paul (da qui il secondo cognome Rishel), di sé Madison racconta che quando non gioca a pallavolo ama soprattutto viaggiare. «Mi piace molto conoscere nuove culture, cibi e città, e non vedo l’ora di sperimentare tutto quello che l’Italia ha da offrire». Quanto agli auspici per la prossima stagione, «Desidero aiutare in tutti i modi questa squadra. Voglio giocare la mia migliore pallavolo e aiutare Chieri a continuare a crescere e competere per i suoi obiettivi».