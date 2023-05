La Paffoni scende in campo per l’Emilia - Romagna

Sabato sera, infatti, la formazione di Serie D targata Paracchini Expo - Foma, affronterà Unisport Cavagnolo nel primo atto della serie playoff valida per il salto di categoria in C Regionale.

Prima della gara, a partire dalle ore 20:00, al Pala Bagnella di Omegna sarà possibile effettuare un apericena con i prodotti dei nostri partner Macelleria da Bruno e Zoppis Bevande. L’intero ricavato dell’aperitivo sarà devoluto in beneficenza.

Per entrare al palazzetto durante la partita è richiesta anche un'offerta minima di 5€ (esclusi gli under 20). Metà dell’incasso sarà utilizzato a sostegno del “Disability Camp”, mentre l’altra metà andrà a sommarsi al ricavato dell’aperitivo per aiutare l’Emilia - Romagna.

Sostenendo la Paffoni ci si appassiona allo sport, si imparano fin da bambini valori e sani principi, e si fa del bene nei confronti del prossimo.