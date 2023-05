La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta la la Canottieri Napoli per gara 1 delle semifinali playoff

Inizia il finale di stagione per la Reale Mutua Torino ’81 Iren, che affronta questo sabato alle 17:45 la Canottieri Napoli in casa per la gara di andata delle semifinali play-off. Mercoledì ci sarà la gara di ritorno alla Scandone di Napoli. I gialloblù si sono posizionati secondi in classifica nel girone nord e hanno il vantaggio di un’eventuale bella alla piscina Monumentale di Torino, mentre i campani si sono classificati al terzo posto.

Simone Aversa presenta il match: «Finalmente sono arrivati i play-off! È da settembre che lavoriamo per giocare queste partite e spero che i ragazzi si godano il momento. La posta in palio è molto alta, ma la squadra è pronta sia fisicamente che mentalmente. Siamo onorati di giocare contro la Canottieri Napoli, una squadra che, nel panorama pallanuotistico italiano, ha una grandissima tradizione. Per me il confronto con una realtà napoletana fa sempre piacere, anche se sono di fede posillipina per ovvi motivi familiari. Mi aspetto una piscina piena, perché in queste occasioni i nostri tifosi ci danno una carica incredibile! Che vinca il migliore».

La gara si disputerà alle ore 17:45 di sabato 20 maggio alla Piscina Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

SEMIFINALI PLAY-OFF SERIE A2M – GARA 1

Roma Vis Nova Pn – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Reale Mutua Torino ’81 Iren – C.C. Napoli

R.N. Florentia – Brescia Waterpolo

Spazio R.N. Camogli – Olympic Roma