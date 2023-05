Novipiù Monferrato Basket: a Chieti l’ultimo impegno del Girone Salvezza

Domenica 21 maggio alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket giocherà l'ultimo turno di Girone Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West contro la Caffè Mokambo Chieti al PalaTricalle di Chieti.

GLI AVVERSARI

Chieti è uscita sconfitta dallo scontro salvezza contro Stella Azzurra disputatosi giovedì a Guidonia. La squadra di coach Stefano Rajola dovrà dunque giocarsi la permanenza in Serie A2 passando inevitabilmente dai playout. La sfida di domenica contro la Novipiù servirà per decretare il posizionamento finale e l'avversaria dello spareggio salvezza. I teatini sono squadra molto fisica, ed hanno espugnato il PalaEnergica Paolo Ferraris con il punteggio di 67-72 con una super prestazione di Darryl Jackson. Proprio la guardia americana che sta producendo 15.6 punti in questa fase di campionato, sarà il giocatore più pericoloso e da tenere d'occhio. L'altro americano è Terrence Roderick, giocatore che sa essere determinante anche in chiave di sistema (5.6 assist di media), oltre che realizzativa (12 punti di media). In regia l'esperto Gabriele Spizzichini si darà il cambio con in giovane Thomas Reale, mentre sotto canestro Michele Serpilli gioca da 4 e Andrea Ancellotti o Elhadji Thioune da 5. Dalla panchina sarà importante anche il contributo di Martino Mastellari e Saverio Bartoli che con un buon minutaggio possono offrire diverse soluzioni a coach Rajola.

La trasferta in terra abruzzese sarà determinante per la Novipiù Monferrato Basket. Per essere padrona del proprio destino la squadra di coach Stefano Comazzi dovrà vincere e andare a giocarsi la salvezza al playout. La posta in palio vale un'intera stagione, Martinoni e compagni partiranno sabato in direzione Chieti, portandosi dietro tutta la carica e l'entusiasmo che il pubblico monferrino ha trasmesso alla squadra nell'ultimo impegno casalingo.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica a Chieti chiuderemo il girone salvezza. Ci stiamo preparando per questa partita che sappiamo essere fondamentale per il nostro percorso e che sappiamo di dover vincere per poter dipendere solo ed esclusivamente da noi stessi. Sarà un confronto impegnativo contro una squadra che all’andata ci mise in grande difficoltà, una squadra esperta che sa gestire i ritmi e che mette tanta fisicità. Noi vogliamo giocare con l’entusiasmo e la determinazione che competono a queste partite. Non dobbiamo farci travolgere dalla pressione, ma cercare di trasformarla in aggressività e giocare una pallacanestro migliore dal punto di vista offensivo rispetto alla sfida di andata, con il coinvolgimento di tanti giocatori che sappiamo essere il nostro punto di forza, per poter giocarci la nostra salvezza al playout».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.