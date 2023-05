La Bertram cade in volata, la serie si allunga a Gara 4

Dopo avere accumulato un margine in doppia cifra, la formazione allenata da Ramondino subisce la rimonta degli avversari, che si impongono nel finale in volata.

Primo periodo di gara a basso punteggio alla BLM Group Arena: la Bertram lo conduce sin dalle battute iniziali e lo chiude avanti 10-12. Nella seconda frazione scatta meglio la Dolomiti Energia, ma il Derthona opera poi il controsorpasso con le tre triple consecutive di Harper e Severini: al 14’ il parziale è 18-22. Il momento favorevole alla squadra allenata da Ramondino prosegue anche nelle battute successive, alimentato da Daum, Christon e Candi: all’intervallo Leoni in vantaggio 28-39.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram subisce la rimonta di Trento: i quasi 7 minuti senza segnare consentono agli avversari di agguantare più volte la parità. La terza frazione è poi chiusa dalla tripla di Severini sulla sirena che fissa il punteggio sul 50-53. Il nuovo break di 7-0 con cui la Dolomiti Energia inaugura l’ultima frazione vale il 57-53 per i padroni di casa, la successiva risposta del Derthona guidata da Harper e Radoševi? segna il 59-61 di metà ultimo quarto. Si arriva così all’ennesimo finale in volata in questa stagione tra le due squadre: con il canestro di Spagnolo, i padroni di casa entrano in testa (68-67) negli ultimi due minuti e mezzo. Le triple di Atkins e Crawford dilatano il gap in favore di Trento, che allunga fino al +5 (75-70) del 39’. Macura segna la tripla del -2, il successivo tiro del pareggio di Christon non va a segno e la freddezza di Spagnolo in lunetta mette due possessi di distanza (77-73) con 6 secondi da giocare. Un’altra tripla di Macura mantiene vive le speranze della Bertram, Lockett dalla lunetta dà la vittoria a Trento: finisce 79-76.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Trento, che ha vinto la partita giocando con grande carattere e determinazione, con qualità nei momenti finali. La Dolomiti Energia ha trovato giocate importanti, di squadra, mentre da parte nostra l’andamento della sfida è stato più simile a quello di Gara 1, con tanti errori non forzati sia nel primo quarto che a inizio terzo quarto. Credo che questa sia un’importante chiave di lettura per noi. Quando per tanti minuti non si fa canestro e si fa fatica a trovare ritmo, commettendo errori banali per stanchezza e indecisione, dopo tutto diventa più difficile e macchinoso: questa è stata la storia del secondo tempo».



Dolomiti Energia Trentino 79

Bertram Derthona 76

Parziali (10-12, 28-39, 50-53)

Tabellini:

Trento: Conti, Spagnolo 16, Zangheri ne, Forray 8, Flaccadori 19, Udom 7, Dell’Anna ne, Crawford 7, Ladurner 2, Grazulis 2, Atkins 12, Lockett 6. All. Molin

Derthona: Christon 14, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli, Filloy, Severini 9, Harper 15, Daum 9, Cain, Radoševi? 10, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino