Al Colle del Fauniera due giornate dedicate ai ciclisti

Lunedì 3 luglio ci sarà la seconda opportunità per pedalare in totale assenza di mezzi motorizzati. Durante questo evento infrasettimanale il traffico a motore verrà interdetto su tutti e tre i versanti: oltre che dalle valli Grana e Maira si potrà salire anche dalla valle Stura .

Anche quest’anno il programma di Scalate Leggendarie , nelle Terre del Monviso, il calendario di sfide ciclistiche alle salite che hanno infiammato le grandi corse a tappe, inizierà dalle valli Grana e Maira per culminare ai 2481 metri del Colle Fauniera , la salita entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo grazie alla mitica scalata di Marco Pantani al Giro d’Italia 1999. La seconda edizione di Scalate leggendarie si aprirà sabato 17 giugno con la chiusura al traffico motorizzato delle ascese dalle valli Grana (quella affrontata dalla Corsa Rosa ventiquattro anni fa) e Maira.

La partecipazione agli eventi sarà gratuita. Tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. Le partenze saranno alla francese e nei segmenti terminali di ogni ascesa le strade saranno totalmente chiuse al traffico di veicoli a motore (auto e moto) e riservate ai ciclisti. Sarà necessario rispettare le norme del codice stradale, tenendo la destra e scendendo a velocità moderata nella discesa. Resta obbligatorio l’utilizzo del casco e sono consigliati guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa. È altrettanto consigliabile controllare la corretta efficienza della propria bicicletta.

Nelle due giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dai siti dove saranno rese pubbliche. Sabato 17 giugno ci sarà un rinfresco gratuito nelle vicinanze del rifugio Fauniera.

L’orario di chiusura di sabato 17 giugno sarà fra le 8 e le 14, mentre lunedì 3 luglio il range orario sarà di quattro ore, fra le 8 e le 12.

Il ritrovo per coloro che saliranno dalla Valle Grana sarà sulla strada Provinciale nel centro di Pradleves (Cn) e al Santuario di San Magno, mentre la strada sarà chiusa al traffico a partire dal Santuario di San Magno. Nei 21 chilometri di ascesa da Pradleves allo scollinamento del Fauniera si superano 1662 metri di dislivello con una pendenza media del 7,9%. I primi 7 chilometri del versante della Valle Grana sono abbastanza pedalabili, ma se si considerano i 14,2 km da Campomolino all’epilogo la percentuale media sale al 9,3%, con una punta massima del 15% a 11,2 km dalla vetta, in corrispondenza della cappella di San Bernardo da Mentone.

Quanti vorranno raggiungere il Colle Fauniera dalla Valle Maira potranno regolarizzare la loro iscrizione all’Ufficio Turistico situato al bivio fra Marmora (Cn) e Canosio (Cn). La strada sarà chiusa al traffico motorizzato a partire da Borgata Tolosano. Salendo da questo versante la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290 metri su un tracciato di 18 km (pendenza media del 7,2%) che comprende anche il superamento del Colle di Esischie.

La chiusura dalla Valle Stura avverrà solamente lunedì 3 luglio con regolarizzazione al ritrovo di Piazza Spada e interdizione al traffico motorizzato a partire da località San Giacomo. L’ascesa è lunga 25 km e supera un dislivello di 1730 metri, con una pendenza media del 6,9% e una pendenza massima del 12,5%.

Tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione pedalando su di una bicicletta elettrica potranno rivolgersi a Porta di Valle - Valle Stura (portadivalle@vallesturaexperience.it; +39.328.2032182), Cicli Mattio - Valle Grana (marco@ciclimattio.com; +39.0175.270058), Consorzio turistico Valle Maira (info@vallemaira.org; +39.379.1789427).

Sia per l’appuntamento del 17 giugno che per quello del 3 luglio e per tutte le date delle Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso, sono stati realizzati dei pacchetti turistici ad hoc consultabili su insitetours e su visit terresmonviso.