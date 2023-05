Vivi insieme alla Bertram Derthona Gara4

Il nuovo importante atto della serie tra Bertram Derthona e Dolomiti Energia Trentino da vivere tutti insieme: domani alle ore 17.30 alla BLM Group Arena di Trento è in programma gara 4 del quarto di finale playoff.

La Società, per consentire a tutti coloro che volessero raggiungere il palazzetto, organizza un pullman che partirà alle ore 12.30 di domani, domenica 21 maggio, dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Il costo del servizio, di andata-ritorno in giornata, è pari a 20 euro, cui si aggiungono i 10 euro del costo del biglietto per assistere alla gara. Si tratta di un’occasione per fare sentire nuovamente, come accaduto in tutta la stagione, la vicinanza e il calore alla squadra guidata da coach Ramondino.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 333 6501456 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it

Viviamo tutti insieme questa importante gara, nel segno dei Leoni!