BEA Chieri - 14° edizione del Torneo Amici di Enrico

Con le importanti novità di quest’anno, la manifestazione amplia la formula consolidata che l’ha resa uno dei tornei più partecipati in provincia di Torino e arricchisce il programma della due giorni di sport dedicata a bambini e ragazzi. Tutti gli appuntamenti si svolgono tra gli impianti sportivi di Chieri, Cambiano e Trofarello, dove sono attese più di cinquanta squadre e centinaia di atleti da tutto il Piemonte.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Pulcini e Paperine ed Esordienti), grazie alla proficua collaborazione avviata dall’organizzazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro, per la prima volta il Torneo Amici di Enrico ospita il Torneo Jamboree Provinciale Esordienti FIP e la Festa provinciale Scoiattoli FIP. Grazie alla partnership con US Acli, poi, andrà in scena la prima edizione del Torneo 3×3 Under 15 US Acli, insieme a un torneo 3×3 amatoriale e aperto a tutti.

Parallelamente sono in programma tornei collaterali di calcio (insieme ad Asd Trofarello) e Volley.

Sia sabato sia domenica, è attivo un punto ristoro in piazzale Europa (Trofarello), gestito dall’associazione Amici di Enrico. I proventi dei pasti serviti servono a finanziare le attività benefiche che l’associazione porta avanti durante l’anno.

«Il Torneo Amici di Enrico è per tutti noi un appuntamento fisso irrinunciabile – commenta il DS BEA Chieri Stefano Piccionne – Siamo contenti di continuare a ricordare Enrico e di supportare l’associazione a lui dedicata. Quest’anno il programma è particolarmente ricco e accogliamo con soddisfazione le tante novità che animano la nostra due giorni. Negli anni, abbiamo creato una manifestazione che unisce sport di qualità, socialità, amicizia e solidarietà. Sono certo che anche questa edizione sarà ricca di soddisfazioni per tutti e momenti che non dimenticheremo».

PROGRAMMA

Sabato 27 Maggio:

– Torneo Aquilotti Big e Small | Piazzale Europa e Pala Pertini

– Torneo Pulcini e Paperine | Pala Gialdo

– Torneo 3×3 US Acli | Centro sportivo San Silvestro

– Torneo 3×3 Amatoriale | Pala Pertini

– Torneo Volley Under 14 | Palestra Solare

– Torneo Calcio Under 10 | Campo Valentino Mazzola

Domenica 28 Maggio:

– Jamboree Esordienti | Pala Pertini

– Torneo Esordienti | Campetto Nenni, Piazzale Europa e Campetto via IV Novembre

– Festa Provinciale FIP Scoiattoli | Pala Gialdo e Centro sportivo San Silvestro.

In entrambe le giornate, per tutte le categorie, le premiazioni sono in coda alle gare.

ORGANIZZAZIONE

BEA Chieri e Trofarello SEC

PARTNER

Asd Trofarello, Associazione Amici di Enrico, US Acli, FIP Piemonte

Il Gialdo, Ottica Marocco, Mia Impianti, Erowa, Comutensili, Ceresero Roberto, Electrical Motive, Alessio Carena ingegnere

MEDIA PARTNER

Corriere di Chieri, Tuttosport

PATROCINIO

Comune di Cambiano, Comune di Chieri, Comune di Trofarello

IMPIANTI

Pala Gialdo – Chieri | Strada San Silvestro 35

Centro sportivo San Silvestro – Chieri | Strada San Silvestro 35

Palestra Solare – Cambiano | Via Navone

Campetto IV Novembre – Cambiano | Via IV Novembre

Piazzale Europa – Trofarello

Campetto Nenni – Trofarello | Via Nenni

Pala Pertini – Trofarello | Piazzale Berlinguer

Campo Valentino Mazzola – Trofarello | Via Torricelli 22