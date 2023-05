La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il C.C. Napoli e si aggiudica gara 1 delle semifinali play-off!

Un tifo da urlo di circa 600 persone ha spinto i ragazzi di coach Simone Aversa alla conquista della gara di andata delle semifinali play-off. Adesso i gialloblù sono attesi alla piscina Scandone di Napoli questo mercoledì per approdare alle finali, ma in caso di sconfitta, ci sarà la “bella” di fronte ai propri tifosi.

LA PARTITA

Inizia la partita e sono subito i padroni di casa, dopo un minuto di gioco a rompere gli equilibri con la bellissima rete del croato Vinko Lisica. I ragazzi di Massa reagiscono, trovano il pareggio con Orlando e Tozzi realizza il gol dell’1-2. La piscina Monumentale si fa sentire e spinge i propri beniamini prima al gol del pareggio in superiorità numerica e poi, a un minuto dalla sirena del primo quarto, al vantaggio con la rete siglata da Lisica. Si ritorna in acqua e i gialloblù realizzano il gol del 4-2 sempre con Lisica, ma il Napoli è dentro la partita e il capitano Borrelli fa il 4-3 con l’uomo in più. Si inizia a giocare colpo dopo colpo: Ettore Novara riporta sul +2 le due squadre con un tiro di rigore, però è sempre Borrelli a realizzare il 5-4 in superiorità numerica.

Al cambio vasca la musica non cambia, Colombo realizza il rigore del 6-4, ma Confuorto, anche lui dai cinque metri accorcia a -1 il punteggio. Il match continua ad accendersi, Ettore Novara trova la tripletta e il 7-5, ma ancora una volta Confuorto segna su tiro di rigore e il Napoli continua a rimanere aggrappato alla partita con le unghie. Alla fine del terzo quarto è ancora il croato gialloblù a bucare la rete e siglare l’8-6. Inizia l’ultimo tempo e il Circolo Canottieri Napoli riesce a raggiungere il pareggio con la rete di Massa e il gol in superiorità numerica di Confuorto. La tensione si taglia con un coltello e i tifosi continuano a spingere i ragazzi di coach Aversa: Ermondi realizza il 9-8 in superiorità numerica e, infine, Colombo scrive la parola fine alla gara di andata con il 10-8 sempre con l’uomo in più. Termina così gara 1 delle semifinali play-off tra la Reale Mutua Torino ’81 Iren e C.C. Napoli, che vede uscire vincenti i padroni di casa con un bellissimo 10-8. Adesso appuntamento a mercoledì con la gara di ritorno alla piscina Scandone di Napoli.

LE ANALISI

Simone Aversa, allenatore dei torinesi, commenta il match: «Ringrazio tutta la gente che è venuta stasera a sostenerci, perché ci hanno dato una spinta incredibile! La partita è stata come me la aspettavo, giocata con grande intensità e tensione. Noi siamo stati molto bravi e attenti in zona difensiva e lucidi nelle scelte. La qualità degli avversari sul lungo è venuta fuori, raggiungendo il pareggio nel quarto tempo, ma noi siamo stati bravi a rimanere concentrati sulla partita e a compattarci a livello difensivo. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere: abbiamo vinto la gara di andata nonostante tutte le pressioni della vigilia. Adesso ci aspetta la partita di ritorno a Napoli dove dovremo essere ancora più uniti e concentrati, perché i nostri avversari avranno il sangue agli occhi».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10

C.C. NAPOLI 8

Parziali (3-2; 2-2; 3-2; 2-2)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 4, Gandini, Abate, Maffè, Cigolini, Costa, Ermondi 1, Noale, G. Novara, E. Novara 3, Colombo 2, Santosuosso. All. Aversa.

C.C. NAPOLI: Cappuccio, Zizza, Cerchiara, Cali, Confuorto, Florena, Massa 1, Orlando 1, Mutariello, Tozzi 1, Borrelli 2, Raia, Altomare. All. Massa.

ARBITRI: Chimenti - Sponza

LE NOTE: Usciti per limite di falli Massa (N) e Cerchiara (N) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino ’81 5/11 + 2 rig, Napoli 3/9 +2 rig. Spettatori 600 circa.