Torna la Susa-Moncenisio, sulla Statale 25 e nelle pagine di un libro

Sono trascorsi 121 anni da quel giorno del 1902 in cui Vincenzo Lancia scrisse per primo il suo nome nell’albo d’oro della Susa-Moncenisio, una gara in salita destinata a diventare leggendaria, anche quest’anno patrocinata e sostenuta dalla Città metropolitana di Torino.

Le vicende della Susa-Moncenisio, dai tempi pionieristici ad oggi, rivivono nel libro ricco di suggestive immagini che Marco Canavoso e Demetrio Vilardi hanno pubblicato per i tipi della Susalibri, con la collaborazione di Marilena Vena. La presentazione del volume è avvenuta venerdì 19 maggio alle 16 nello stand della Città metropolitana di Torino al Salone del Libro.