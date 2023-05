S.G. Concordia - 1^ prova del Campionato Regionale di Insieme Gold

Sabato 20 maggio, nel Palazzetto dello Sport di Candelo, si è svolta la 1^ Prova del Campionato Regionale di Insieme Gold, gara tra le più spettacolari ed emozionanti della stagione agonistica della ginnastica ritmica: in una manciata di minuti, le 5 ginnaste che formano la squadra effettuano lanci, riprese, “collaborazioni”, che richiedono un alto livello di padronanza tecnica e una forte intesa fra le ginnaste.

Sulla pedana di Candelo sono scese le squadre del Piemonte e della Valle d’Aosta, suddivise nelle categorie Allieve, Giovanile e Open.

Nella categoria Open (squadre composte da Junior e Senior), con 8 squadre in gara, per la S.G. Concordia è scesa in pedana, con l’esercizio a 5 palle, la squadra con Adele Cammilli, Jessica Cata, Elisabetta Digitali, Giada Papasergi e Rita Minola che, ancora una volta, hanno regalato l’emozione di un Oro alla Società chivassese

Le Concordine sono scese in pedana con determinazione ed hanno presentato un esercizio intenso ed emozionante, ricco di scambi rischiosi e di originali “collaborazioni”, sulle note di un brano che alternava ritmi diversi. Le ginnaste lo hanno interpretato con grande espressività, eseguendo con sicurezza le difficoltà tecniche, con un risultato coinvolgente e molto personale, premiato dalla Giuria con il punteggio di 27.200, che le ha collocate al 1° posto della classifica.