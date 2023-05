Fitarco Piemonte - Coppa Europea Para-Archery

Ha preso il via anche la stagione estiva del movimento Para-Archery con il primo appuntamento a Nove Mesto nad Metuji (Rep. Ceca).

Tappa fissa del calendario internazionale e prima uscita per gli azzurri che conquistano un totale di 5 medaglie (un oro, tre argenti e un bronzo).

In gara anche Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano) e Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi).

Proprio quest’ultimo torna a casa con al collo l’argento MixedTeam nel Compound Open, conquistato assieme a Eleonora Sarti.

Il duo azzurro aveva ottenuto la seconda posizione al termine delle piovose qualifiche (1371 punti), punteggio che ha permesso di accedere direttamente ai quarti di finale dove ha battuto il giappone (150-145); dopo la vittoria in semifinale sulla Turchia (155-149) arriva però la sconfitta nella finale, ma solamente alle frecce di spareggio (20-19) per mano dell’India.

La stagione 2023 vedrà il suo clou nei Campionati Mondali di metà luglio a Pilsen (sempre in Rep. Ceca), che assegneranno già le prime carte per le Paralimpiadi di Parigi2024; per poi proseguire con gli Europei a Rotterdam (Olanda) a inizio agosto, all’interno dell’evento multisportivo dedicato proprio al mondo paralimpico.

Risultati completi