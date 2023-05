La Paffoni è in Serie B d’Élite!

La Paffoni vince la serie play in contro Sangiorgese 3 a 1 e, grazie al 66 a 74 maturato questa domenica al Pala Bertelli festeggia il passaggio in Serie B d’Élite!

Partita vibrante, piena di energia e in cui la Paffoni si mette fin da subito al comando delle operazioni. San Giorgio risponde con un break a cavallo di primo e secondo quarto, cavalcando Testa e Pesenato, ma la Paffoni c’è e con Balanzoni, Picarelli e Torgano il divario si assottiglia, con la tripla di Markovic a consegnare il vantaggio rossoverde all’intervallo. La ripresa è una lotta di nervi, ma la Paffoni è più lucida e organizzata. Tante perse dei padroni di casa, che concedono troppi rimbalzi a Balanzoni e compagni. Una parentesi per la bandiera di questo Club: 16 punti con oltre il 60% al tiro e +18 di plus/minus, ma soprattutto un’inchiodata maestosa in un momento importante e una tripla fuori dai giochi tirata con il cuore, quello rossoverde.

Fanno festa i tifosi della Paffoni, fa festa lo staff assieme ai giocatori: la Fulgor Basket è in Serie B d’Élite!