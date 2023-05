Reale Mutua Fenera Chieri ’76, al centro c’è Katerina Zakchaiou

Nata a Limassol (Cipro) il 25 luglio 1998, 192 cm d’altezza, Katerina è un volto nuovo per i colori biancoblù ma in realtà già conosciutissimo, avendo giocato nelle ultime tre stagioni a Cuneo, Monza e Busto Arsizio. Sono state queste le ultime tre tappe di una carriera iniziata a 12 anni d’età a Cipro nell’Apollon Limassol, con cui ha vinto tre scudetti dal 2014 al 2016. Trasferitasi in Grecia, ha quindi giocato una stagione a Naxos e tre nell’Olympiakos Pireo, conquistando tre scudetti, due coppe nazionali e la Challenge Cup nel 2018. Convocata nella nazionale cipriota già nel 2013, si è aggiudicata due edizioni del campionato europeo dei piccoli stati e dei Giochi dei piccoli stati d’Europa.

Fra i suoi tanti premi individuali, quello di miglior centrale del campionato di A1 al termine della sua prima stagione in Italia con Cuneo.

Nello spiegare le ragioni che l’hanno portata ad accettare l’offerta di Chieri, Katerina Zakchaiou sottolinea che «Seguo il campionato italiano da molti anni, da molto prima di giocarci, nonostante la mia giovane età. Ho seguito tutto il percorso di Chieri fin dalla stagione 2018/2019, quando ha gareggiato per la prima volta in A1: da allora è in costante ascesa, nel campionato italiano e in Europa. La squadra mostra qualcosa di sano e bello, con un programma per rendere possibile un miglioramento nei prossimi anni. Il palazzetto è pieno di gente in tutte le partite. La dirigenza per quanto ne so è molto vicina alla squadra, e si fida dei giovani atleti che trovano a Chieri l’ambiente e le condizioni di lavoro ideali per crescere».

Da avversaria, Katerina è rimasta colpita dal PalaFenera: «È sempre difficile giocarci se sei la squadra avversaria, mentre per Chieri è sicuramente un vantaggio. I tifosi mi hanno davvero impressionata per come sostengono la squadra. Non vedo l’ora di conoscerli».

Curiosa e appassionata di viaggi («Nel tempo libero mi piace esplorare il mondo o le città intorno a me»), Katerina si descrive come «Il tipo di giocatrice a cui piace combattere in campo e fare del proprio meglio», e fissa i suoi propositi per la prossima stagione: «Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, mentre a livello personale desidero migliorarmi il più possibile giorno dopo giorno».