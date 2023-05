Twin Towns Langhe Roero, risultato storico: il primo titolo del movimento femminile!

Le Twin Towns Langhe Roero vincono la Final Four Coppa del campionato U13 ed alzano al cielo il primo storico trofeo del movimento femminile!

Le ragazze delle coach Raffaeli e Bassano si presentano a questa sfida dopo un’ottima seconda fase e, soprattutto, dopo il successo in semifinale di sabato. La domenica, nella finalissima, si affrontano le padrone di casa di Pancalieri e le Twin. Il palasport è gremito e la gara sembra mettersi male per le langarole, che scivolano fino a -14. Inoltre, a metà gara il quintetto base è interamente gravato di quattro falli.

La resa sembra ormai scritta ed invece inizia un’incredibile rimonta che vede le ospiti avvicinarsi punto dopo punto. Nel finale arriva il sorpasso e le twin vincono incredibilmente per 66-64!

E’ il primo storico titolo di una squadra femminile, di un movimento che nato appena quattro anni fa e che è cresciuto sempre di più in numeri di bambine e qualità del lavoro svolto. Questa ciliegina sulla torta chiude una grande annata che ha visto protagoniste non solo le U13, ma anche le U15 (classificatesi al secondo posto, raggiungendo la finale Coppa) e con la salvezza della Serie C (dominando i playout, chiusi al primo posto).

Ora si programma una nuova stagione per continuare a crescere ancora!