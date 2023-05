C Gold - BEA imprecisa, PNC ne approfitta e prende Gara 1

Domenica 21 maggio si è giocato il primo episodio della serie di semifinale playoff validi per la promozione nella prossima Serie B Interregionale tra Planet Smart City BEA Chieri e PNC Basketball. Il PalaGialdo regala nuovamente un colpo d’occhio incredibile: altro tutto esaurito per una nuova partita storica per la città di Chieri.

PNC però, anche lei sostenuta da un nutrito settore ospiti, approccia meglio la gara riuscendo a scavare da subito un vantaggio in doppia cifra. BEA si riavvicina ma insegue per tutti i 40 minuti, impatta e supera nel quarto periodo, ma i bianco blu sono più bravi a capitalizzare le azioni decisive e ribaltare il fattore campo.

LA GARA

Coach Franz Conti ripesca Tulumello in quintetto con Mosca, Giacomelli, Colli e Drame. Gli ospiti rispondono con Viano, Romerio, Lissiotto, Francione e Savoldelli. BEA parte nel modo giusto con due penetrazioni di Mosca, ma PNC risponde con la tripla di Guglielmo Viano, che fin da subito si dimostra in giornata.

Ciriè allunga fino al +6 sfruttando le troppe sbavature dei locali, coach Conti scuote i suoi con un time-out energico e Molinario si carica sulle spalle i chieresi con 6 punti di fila, tra cui una schiacciata che carica il PalaGialdo. La prima decina si chiude con la tripla di Alessandro Scalzo per il -7.

La seconda decina premia l’inerzia dei Leopardi e il mini-parziale di 5-0 firmato Alex D’Arrigo costringe al time-out coach Siclari. Al rientro dal minuto di sospensione, Viano e Savoldelli riallungano le distanze, poi ci pensa “Pippo” Colli riaccorciare nuovamente con la tripla in transizione (31-35). All’intervallo Ciriè è in vantaggio di 7 lunghezze.

Al rientro in campo, è ancora una volta Ciriè a partire meglio, portandosi sul +9 grazie ai soliti Savoldelli e Romerio. Da qui parte un botta e risposta: duello Orlando e Drame sotto le plance, mentre da fuori si imitano Colli e Lissiotto.

Si entra nell’ultima decina con BEA che rincorre sul -11 e i Leopardi prendono il controllo della gara nel quarto periodo: tripla di Tulumello e canestro di Colli che infiammano il pubblico arancio-nero. BEA non concede più nulla agli ospiti, ma fatica a trovare la via del canestro, peccando molto di precisione al tiro dalla lunga e non riuscendo ad arrivare al ferro.

Nessuno sembra voler muovere il tabellino, Mosca in contropiede trova il fallo. Sulle proteste D’Arrigo pareggia con il libero del tecnico e l’uno su due di Mosca firma il vantaggio chierese a 3.40’ dalla fine. BEA però non troverà più punti, mentre per Ciriè sale in cattedra Lissiotto che segna prima la tripla con fallo, quindi un reverse su un gran pallone di Bacchini.

BEA cerca un canestro veloce, ma Francione stoppa D’Arrigo lanciando il contropiede del numero 5 ospite. Partita in ghiaccio e 1-0 nella serie per i Grifoni: finisce 57 a 63.

IL COMMENTO

«Di nuovo un palazzetto pieno, una cornice che ci ha aiutato anche nei momenti difficili – commenta coach Francesco Conti – Finché ci sono partite da giocare dobbiamo trovare gli aspetti positivi. Ripartiamo dai 25 punti subiti nel secondo tempo. È un peccato non essere riusciti a vincere questa partita, poiché con questa formula mercoledì Ciriè avrà un match point. Anche il loro è un campo difficile, ma abbiamo dimostrato durante l’anno di saper vincere in palazzetti difficili, ci proveremo».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Con la sconfitta rimediata in Gara 1, la Planet Smart City BEA Chieri è costretta a vincere mercoledì in trasferta a Nole, per poter avere il possibile match point nuovamente al PalaGialdo. Palla a due Mercoledì alla Palestra delle Scuole Medie di Nole alle 21:00.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 57

PNC BASKETBALL 63

Parziali (15-22, 31-38, 45-56)

CHIERI: Mosca 7, Giacomelli 2, Orsi N.E., Colli 7, Scalzo 7, Tulumello 5, Stiffi, Molinario 8, Gile, Drame 12, D’Arrigo 9. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Gangi, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

CIRIÈ: Savoldelli 14, Lissiotto 22, Francione 3, Stella, Romerio 7, Viano 8, Grigoli 1, Bacchini 5, Manzani 3, Orlando, Pieretto N.E. All Siclari, Ass. Granello, Prep. Griglione, Acc. Morelli.