Club76: il Playasti ottiene la salvezza in serie D

Mentre la prima squadra di Serie A1 sta vedendo l’ingresso di nuove giocatrici in vista del nuovo campionato, la famiglia del Club76 festeggia un nuovo importante obiettivo raggiunto.

Nella seconda giornata di Play Out la Serie D con il Club76 Playasti ha conquistato la matematica salvezza in categoria.

Il match contro Insieme Marene-Savigliano. Dopo un buon primo set che ha visto il Playasti passare davanti con un parziale di 25-19, nel secondo qualche errore di troppo cede il set agli avversari, per 27-29. Senza storia, invece, il terzo e il quarto, rispettivamente 25-10 e 25-8. Una vittoria importante per le ragazze di coach Christian Balzo, che vale il temporaneo primato del girone e la matematica salvezza in categoria.

TUTTI I RISULTATI

Domenica 21 maggio

• Serie D Regionale F. C.R. Piemonte Spareggio 9: Club76 Playasti vs Insieme Marene-Savigliano 3-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Finale 4°/6°: Club76 Playasti 2011 vs Volley Marene Blu 0-3

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Finale 4°/6°: Volley Cherasco Nera vs Club76 Playasti 2011 3-0

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Finale 10°/12°: Club76 Playasti 2012 Cip vs New Volley Asti Arancio 1-2

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Finale 10°/12°: ASD Centallo Volley Rossa vs Club76 Playasti 2012 Cip 3-0

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Finale 16°/18°: New Volley Asti Blu vs Club76 Playasti 2012 Ciop 1-2

• VBC Savigliano Bianca vs Club76 Playasti 2012 Ciop 3-0

• CT16F6 F. C.T. Torino Classificazione 23-28: A.F. Volley vs Club76 GS Pino Volley 1-3

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-22: Basso Canavese Foglizzo vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 0-3

• CT14F4 F. C.T. Torino Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Safa 2000 0-3