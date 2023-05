BEA Chieri - Settore Giovanile: le gare dell'ultima settimana

Ultime battute per i campionati del Settore Giovanile dei Leopardi. Ancora una vittoria per l'U17 Silver, che supera Pallacanestro Nichelino, mentre l'U14 Silver vince con Basket Valenza e l'U13 Gold con Novipiù Campus. Successo dei Ragazzi ad Avigliana e buona prova dell'U15 Eccellenza con Biella Next: i Leopardi sono in testa a lungo, poi calano le energie, una tripla allo scadere pareggia i conti, si va al supplementare e il successo sfuma per poche lunghezze.

L'U17 Eccellenza cede in trasferta a JB Monferrato, l'U14 Gold a Pallacanestro Moncalieri e la Top Junior a Pallacanestro Piscina.

U17 SILVER

BEA CHIERI 65

PALLACANESTRO NICHELINO 52

PARZIALI (12-11, 27-22, 43-39)

BEA CHIERI: Ahia 9, Zarba 2, Vidotto 8, Zoccolan, Marchiori, Ricci 26, Pianfetti, Scamardella 2, Mezzasalma 3, Chiosso, Gangitano 13, All. Usai, Ass. Ghigo.

PALL. NICHELINO: Gnapi 2, Esposito 5, Pastore 4, Guelfo 13, Di Vito, Di Franco 5, Chiochimo, Cammarota, Perrarulo 10, Colaci 2, Graziano 4, Damiano 3, All. Matera, Ass. Petruzzi.

U14 SILVER

BEA CHIERI 61

BASKET VALENZA 33

RAGAZZI

AVIGLIANA 29

BEA CHIERI 51

Parziali (7-9, 6-10, 10-15, 6-17)

BEA: Chiara 8, Tralli, Giacomini 5, Bavelli, Cocozza 10, Costamagna 14, Ricci, Carrara 12.

U15 ECCELLENZA

ASD BIELLA NEXT 87

BEA CHIERI SSDRL 82 d1ts

Parziali (15-15, 29-38, 49-53, 74-74)

BEA CHIERI: Mellina 7, Zarba 5, Dalmasso, Massari 2, Giangualano 10, Rodinò, Monaco 10, Zanzon 7, Greco, Nurra 4, Mout 37. All. Allisiardi, Acc. Mout.

U17 ECCELLENZA

NOVIPIU MONFERRATO 92

BEA CHIERI 51

Parziali (17-11, 53-24, 68-31)

NOVIPIU: Gatti 4, Miglietta 19, Garino 21, Ravioli NE, Bianco NE, Mistroni 4, Vurchio NE, Maggiore 3, Baj 13, Luparia 15, Gianbruno 3, Bertaina 12. All. Farina, Ass. Fioretti, Acc. Miglietta.

CHIERI: Viggiano 5, Mazzardis, Quagliotto 17, Guardalben 2, Marrese 8, Bechis, Minetti, Trunfio, Pisciuneri, Origlia 16, Kamami 3. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U13 GOLD

NOVIPIU' CAMPUS PIEMONTE 49

BEA CHIERI 82

U14 GOLD

PALL. MONCALIERI 61

BEA CHIERI SSDRL 51

Parziali (15-13, 33-23, 45-34)

BEA CHIERI: Milani (C) 8, Borz, Spennato, Giachino 11, Tarantino 6, Vacca 2, Destefanis, Meles, Petrin 5, Tran 17, Calò 2, Valentini. All. Ratto, Acc. Castelli.

MONCALIERI: Spetz 15, Aimone, Pautasso 6, Camoletto 2, Raiola 6, Madon, Piazza 12, Fedele 6, Damiani 6, Michalopoulos 1, Rava 5, Cabutti 2. All. Gallo.

TOP JUNIOR

BASKET PISCINA 77

BEA CHIERI SSDRL 52

Parziali (28-20; 43-26; 64-38)

BEA: Munafò 11, Consiglio 8, Alò, Bosio, Caridi 3, Barisone 18, Scialabba 3, Ricciardo 8, Iannucci. All. Mussio.