Derthona Basket: pullman tifosi per Gara 1 e Gara 2

La nuova sfida alla Virtus Segafredo Bologna in semifinale da vivere tutti insieme, nel segno del Leone: sono state ufficializzate le date e gli orari delle partite della serie contro la formazione guidata da Sergio Scariolo. Gara 1 sarà in programma domenica 28 maggio alle ore 19.30, mentre Gara 2 martedì 30 maggio alle ore 21, entrambe alla Virtus Segafredo Arena. La terza sfida, la prima casalinga, si giocherà venerdì 2 giugno alle ore 21 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Anche per queste importanti partite, la Società mette a disposizione di tutti i tifosi che fossero interessati a raggiungere il palazzetto di Bologna per i primi due atti della serie il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata. Il costo del pullman, per ogni partita, è pari a 25 euro cui si aggiungono i 10 euro del costo del biglietto di ingresso alla Virtus Segafredo Arena. Il trasporto verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni nei seguenti giorni e orari:

• per Gara 1: alle ore 9.00 di venerdì 26 maggio;

• per Gara 2: alle ore 18 di sabato 27 maggio.

I pullman partiranno in entrambe le occasioni dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona: la partenza è prevista alle ore 15.30 di domenica 28 maggio e alle ore 17 di martedì 30 maggio.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da oggi, martedì, a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.