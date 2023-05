La Reale Mutua Torino ’81 Iren alla “Scandone” per approdare alle finali play-off!

In caso di vittoria, i gialloblù staccherebbero il biglietto per volare alle finali play-off, ma in caso di sconfitta si disputerà la “bella” questo sabato alla Monumentale di Torino. Nella partita di andata i ragazzi di Simone Aversa si sono imposti 10-8 sui partenopei, che si presenteranno a questa partita con il coltello tra i denti per allungare la serie fino in gara 3.

Simone Aversa, presenta il match: «Siamo pronti per la gara di ritorno, sappiamo che la Canottieri Napoli partirà determinata per portarsi avanti nel punteggio e indirizzare la partita. Dovremo reggere bene l’impatto al match con molta applicazione difensiva ed essere cinici in attacco. Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, ma mi aspetto che anche Vincenzo Massa, allenatore della C.C. Napoli, abbia fatto modifiche al loro gioco per metterci in difficoltà. Dovremo subito interpretare le loro mosse tattiche per non subire in difesa, per poi sfruttare bene le nostre occasioni in attacco».

La gara si disputerà alle ore 20:00 di mercoledì 24 maggio alla Piscina Scandone di Napoli. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “C.C. Napoli”.

SEMIFINALI PLAY-OFF – GARA 2

Futurnergy Rinnovabile R.N. Sori – Roma Vis Nova (0-1)

C.C. Napoli – Reale Mutua Torino ’81 Iren (0-1)

Brescia Waterpolo – R.N. Florentia (0-1)

Olympic Roma – Spazio R.N. Camogli (0-1)