ValleBelbo Sport: buoni segnali dalla Coppa Parigi

Un fine settimana che ha sancito l’ennesimo progresso di squadra per la ValleBelbo Sport. Il team coordinato da Pino Palumbo ha gareggiato alla Coppa Parigi - Summer Edition di Torino nel weekend appena passato, siglando ottimi riscontri a livello di insieme con diversi acuti individuali.

«Alla prima prova con il programma gare completo in vasca lunga, i nostri atleti si sono davvero ben comportati, mettendo a segno una lunga serie di risultati incoraggianti - sottolinea Palumbo, che allena il gruppo dei “categoria” al centro sportivo Orangym con il supporto della preparatrice atletica Adele Corapi - sono soddisfatto di questa due giorni, un ottima gara di passaggio in vista delle finali nazionali CSI di Lignano Sabbiadoro in programma dal 1 al 4 giugno, sempre in vasca lunga».

Da rimarcare le ottime prestazioni individuali di Lucia Tassinario, in particolare nella tiratissima gara dei 50 farfalla conclusa al terzo posto in 28”56, e nei 100 farfalla, chiusi al quarto posto in 1’03”37. Decisamente interessanti anche le prestazioni di Francesca Gallione, che ha recuperato pienamente dopo un inverno sotto tono: 35”23 e 1’17”94 sono i suoi riscontri rispettivamente in 50-100 rana. Interessanti i riscontri di Elisa Ferrari, in particolare nel 50 stile libero (29”30), gara in cui si sta avvicinando alle migliori in Piemonte.