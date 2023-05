Bertram Derthona: sarà nuovamente la Virtus l’avversaria della semifinale playoff

Sarà nuovamente la Virtus Segafredo Bologna l’avversaria della Bertram Derthona nella semifinale playoff del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23. Con le vittorie nei quarti di finale rispettivamente contro la Dolomiti Energia Trentino e la Happy Casa Brindisi, le due formazioni tornano ad affrontarsi a distanza di un anno nella sfida che vale l’accesso alla finale Scudetto. Dopo le prime due gare alla Virtus Segafredo Arena, la serie si sposterà al PalaEnergica Paolo Ferraris per la terza partita, in programma venerdì 2 giugno alle ore 21.

La biglietteria per assistere all’incontro sarà attiva a partire dalle ore 15 di oggi, martedì 23 maggio, presso la sede di via San Marziano 4 a Tortona. Contestualmente i tagliandi saranno acquistabili anche online, sul sito di Vivaticket. Nel caso fossero disponibili biglietti anche il giorno della gara, i tifosi li potranno comprare al palazzetto di Casale Monferrato a partire dalle ore 19.30 di venerdì 2 giugno.

La Società comunica inoltre che gli abbonati stagionali potranno confermare il proprio posto a sedere a partire dal pomeriggio di oggi e fino a giovedì 25 maggio. Nel pomeriggio odierno parte anche la vendita libera dei biglietti per tutti i tifosi. A partire da venerdì 26 maggio, tutte le sedute – anche quelle acquistate dagli abbonati in stagione e non confermate entro giovedì 25 per Gara 3 di semifinale - saranno in vendita per coloro che volessero acquistarli.

La Società comunica che, fino a esarimento posti, sono disponibili sedute in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni sul prezzo intero dei biglietti sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei tagliandi è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, oppure contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.