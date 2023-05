Fitarco Piemonte: a Settimo i Giochi Sportivi Studenteschi 2023

In questa edizione hanno gareggiato oltre 70 ragazzi , provenienti dalle quattro scuole medie I.C. Settimo 3 Gramsci , I.C. Settimo 3 Matteotti , I.C. San Mauro e I.C. Gobetti Rivoli . Classi accompagnate da un gran pubblico, composto in prevalenza da genitori e famigliari dei ragazzi.

L’iniziativa è nata dal progetto “VERSO IL CENTRO”, ideato per portare il tiro con l’arco nelle scuole medie della città. Ottenendo subito un gradissimo successo sia verso i ragazzi che verso i docenti scolastici, si decide così di organizzare una gara tra le scuole per chiudere l’anno scolastico… da lì sono nati i Giochi Studenteschi di tiro con l’arco ed ancora oggi, ogni fine anno scolastico, la Compagnia Arcieri Varian organizza grazie anche alla collaborazione del Provveditorato agli studi di Torino ed al Comitato FITARCO Piemonte .

I ringraziamenti, oltre che a tutti i partecipanti e ai professori che li hanno accompagnati, va agli stessi Arcieri di Settimo per l’organizzazione e l’accoglienza offerta, nonché per l’iniziativa e l’impegno per la diffusione del movimento arcieristico nelle scuole. Un grazie anche al prof. Giovanni Pellizzari, responsabile dello sport del tiro con l’arco al Provveditorato agli Studi di Torino, per aver sposato aver avuto l’idea, oltre 23 anni fa, di portare la nostra disciplina nelle scuole, una esperienza sempre in crescendo anno dopo anno.