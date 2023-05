Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sempre più a stelle e strisce in posto 4: ecco Avery Skinner

Classe 1999, nativa di Katy (Texas), 185 centimetri d’altezza, Avery Skinner si è formata nell’università del Kentucky dove ha vinto il campionato nazionale 2021. La scorsa stagione si è trasferita in Francia, al Beziers, con cui ha conquistato la coppa nazionale (la prima nella storia del club) risultando una delle quattro top scorer del campionato transalpino. Nell’estate 2022 con la nazionale degli Stati Uniti ha disputato la Coppa Panamericana, venendo premiata come miglior schiacciatrice e miglior realizzatrice della manifestazione.

«Ho firmato con Chieri perché mi sono riconosciuta negli obiettivi e nella cultura del club – sottolinea Avery Skinner – La squadra non solo sta facendo molto bene, ha anche uno staff dedicato e qualificato. È ovvio che Chieri punta all’eccellenza ed è qualcosa di cui voglio far parte! Sono il tipo di giocatrice che tende a produrre sempre il massimo dell’impegno, e vuol essere solida e presente a se stessa in campo. Per la prima stagione in Italia il mio obiettivo personale è continuare a crescere in ogni aspetto del gioco. So che sarò stimolata in molti modi e voglio sfruttare queste esperienze per adattarmi e migliorare. Desidero competere ad alto livello e aiutare in ogni modo possibile la squadra ad avere successo».