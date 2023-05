SBAM - Sport Benessere Alimentazione e Movimento, in piazza D’Armi a Torino, il 25 e 26 maggio

Il 25 e il 26 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, i Jacks Torino saranno presenti in piazza D'Armi a Torino per prendere parte a SBAM - Sport Benessere Alimentazione e Movimento, evento sportivo ed inclusivo dedicato alle scuole ed agli over 65.

In piazza D'Armi in collaborazione col C.R. FIBS Piemonte verrà montato il tunnel di battuta ed il lancia palle, per gli studenti delle scuole del capoluogo torinese sarà una ghiotta occasione sia per conoscere l'attività dell'associazione sportiva torinese, che per mettersi in gioco e scoprire le discipline sportive del baseball e del softball, provando l'ebrezza della prima battuta.