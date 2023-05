Cuneo Volley - Il comunicato stampa del presidente Gabriele Costamagna

Nota stampa da parte del presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna.

«Riguardo alle voci che si susseguono in questi giorni in città, pur avendo valutato l’ipotesi, sicuramente non sarà Cuneo a prendere il posto vacante in Superlega.

Siamo impegnati su diversi fronti, in primis sulla realizzazione della futura sede societaria, che si svilupperà su 1.800 mq e garantirà al Cuneo Volley nuove linee di fatturato. Siamo focalizzati sulla crescita continua ma ponderata del movimento, sulla formazione dei nostri dirigenti e sulle attività di espansione del settore giovanile.

Sono perfettamente a mio agio con l'abito che sto cucendo, con l'appoggio dei soci, degli sponsor e delle istituzioni, addosso a questa società e non sentiamo il bisogno di forzare la nostra azienda senza la giusta programmazione.

Colgo l'occasione per salutare la famiglia Callipo, anche se distanti vi siamo vicini in questo momento di scelta dolorosa per la vostra realtà sportiva».

Il Presidente

Gabriele Costamagna