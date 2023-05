Reale Mutua Torino, dal prossimo weekend la semifinale contro Treviglio

Dopo il passaggio del turno in una serie molto emozionante contro l’Urania Milano è tempo di semifinali playoff per la Reale Mutua Basket Torino che, dal prossimo weekend, sarà impegnata in una serie al meglio delle cinque partite contro la Gruppo Mascio Treviglio.

La squadra gialloblù, che non godrà del fattore campo in questa Semifinale, giocherà la terza partita della serie, prevista per giovedì 01/06 alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti di Torino.

A partire da oggi pomeriggio, mercoledì 24/05, saranno in vendita i biglietti per la gara che si disputerà al Pala Gianni Asti. Come per i Quarti di Finale gli abbonati per la stagione 2022/2023 avranno la possibilità di acquistare i tagliandi ad un prezzo scontato, con la facoltà di confermare il proprio posto o di modificarlo.

I PREZZI

BIGLIETTI SINGOLI - ABBONATI STAGIONE 2022/2023