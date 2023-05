Bertram Derthona e Torneo Armana insieme anche nell’edizione 2023

La Bertram Derthona scende in campo al fianco del Torneo Armana anche nell’edizione 2023 del 3x3 estivo in cui si sfideranno i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.

È con grande piacere che le due Società annunciano il rinnovo della partnership anche in occasione della 19° edizione del Torneo Armana che fa parte del “Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit” che si terrà il 17 e 18 giugno.

La Bertram Derthona e il Torneo Armana costituiscono due eccellenze nel mondo della pallacanestro nazionale. La prima come squadra di vertice della Serie A, il secondo come principale esponente del basket 3X3 a livello nazionale.

Le due Società collaboreranno nella realizzazione del Torneo Armana con particolare attenzione al settore Giovanile (Under 13/14-U15-U17–U19) ed al Minibasket, confermando l’impegno di entrambe per lo sviluppo del movimento giovanile sul territorio e nell’ottica di avvicinare sempre più ragazzi al gioco del basket.

Il Torneo Armana, nato nella memoria del prof. Mario Armana, sarà anche per il 2023 una delle cinque tappe Master dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al movimento del 3 contro 3, che assegnerà il pass per accedere alle Finali Nazionali. In quella occasione verrà assegnato il titolo di Campione d’italia 3x3 del 2023.

In aggiunta al torneo Master, l’edizione 2023 del Torneo Armana conferma la disputa dei tornei Minibasket, Giovanili (Under 14/15/17/19), Dilettanti ed Over 40.

«Siamo felicissimi di questa partnership con una realtà importante nel panorama della massima serie di pallacanestro come la Bertram Derthona – dicono Marco e Matteo Armana – e vorremmo fare un ringraziamento particolare al Presidente Marco Picchi ed all’A.D. Ferencz Bartocci che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto ed hanno messo in campo il loro staff per darci supporto nella realizzazione dell’edizione 2023. Un ringraziamento particolare anche al dott. Beniamino Gavio che non ha fatto mancare la sua vicinanza al Torneo Armana, dimostrandosi grande appassionato di basket e soprattutto persona di grande cuore. Vogliamo ricordare che il Torneo Armana ha come primario obiettivo devolvere in beneficenza i propri proventi, sostenendo, come ormai da molti anni, l’Associazione Enrico Cucchi – volontari per le cure palliative del Dolore».

«Il Derthona Basket sta scrivendo la storia di questo sport ai massimi livelli – le parole di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato del Club – ed è bello esserci da protagonisti al Torneo Armana perché rappresenta la radici da cui è nata questa splendida avventura che ci vede protagonisti in Serie A».