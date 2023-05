Nel weekend i piccoli del Moto Club Alfieri in pista nel Campionato italiano di minienduro

Tornano in pista questo fine settimana i piloti del moto club Alfieri di Asti, in particolare i piccoli. Nel weekend, infatti, a Gazzola (PC), si svolgerà la seconda gara del Campionato italiano di minienduro. A portare i colori dell’Alfieri i piloti Marco Orsi (125 mini) e Bartek Scarfiello (Junior).

Intanto il personale del moto club Alfieri sta dando supporto agli amici del moto club Valle Staffora (già partner nella Six Days) per l’organizzazione della terza prova del Campionato italiano di enduro, in programma nei giorni 3 e 4 giugno a Rivanazzano. In particolare, lo staff astigiano sta lavorando alla preparazione di parte del tracciato e della speciale estrema.