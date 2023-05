Granfondo Sestriere Colle delle Finestre e Gravel Race Specialized, la sfida nella sfida

Manca un mese alla GRANFONDO SESTRIERE COLLE DELLE FINESTRE in programma domenica 25 giugno. Lo spettacolo delle valli Olimpiche di Torino 2006 e il Colle delle Finestre vi stanno aspettando per vivere un’emozione unica in tutta sicurezza.

Il Colle delle Finestre è una tra le più belle e dure salite d’Italia, incastonato in uno scenario naturalistico di rara bellezza che si potrà percorrere in estrema sicurezza con la strada chiusa al traffico per 3 ore.

Una salita unica che non può mancare nel palmarès di un ciclista. Le imprese di Coppi e Chiappucci al Colle hanno scritto la storia del ciclismo, passando poi per Savoldelli, Aru e Froome che hanno reso epico il Colle delle Finestre.

PERCORSI GRANFONDO E MEDIOFONDO

La Granfondo Sestriere Colle delle Finestre mette a disposizione degli appassionati due percorsi che toccano le più belle località alpine della Val di Susa e Chisone, e le principali vette del comprensorio sciistico della Via Lattea sulle montagne Olimpiche di Torino 2006.

Entrambi i percorsi prevedono l'ascesa al mitico Colle delle Finestre e misurano:

• Granfondo: 121,5 Km D+ 3.400 mt.

• Mediofondo: 96,8 Km D+ 2.600 mt.