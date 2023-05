Regala un sorriso: un calcio alle malattie croniche polmonari!

Una giornata di sport e di solidarietà sarà proprio sabato 27 maggio 2023 presso l’impianto sportivo Cit Turin - Corso Ferrucci 63A - Torino.

Da un’idea dell’Associazione Sommariva del Bosco Solidale, l’Associazione Sportiva Studentesca e ASD Cit Turin LDE organizzano un torneo di calcio con il preciso obiettivo di un Crowdfunding a favore di RESPIRO LIBERO ONLUS per il Reparto Pneumologico dell’Ospedale Regina Margherita.

La nuova degenza della Pneumologia Pediatrica del Regina Margherita, inaugurata a Novembre 2022, è stata realizzata grazie ad una importante raccolta fondi promossa dalla Fondazione Respiro Libero, nata con questo specifico scopo (www. fondazionerespirolibero.org).

Dall’inizio del 2023, si è intrapresa la ristrutturazione del settore diurno, che eroga circa 15.000 prestazioni all’anno a bambini, bambine, adolescenti con patologia respiratoria comune o cronica complessa. Anche questo settore sarà attrezzato per assistere pazienti che non respirano in autono- mia e utilizzano un respiratore al loro domicilio, alcuni solo durante il sonno, altri 24 ore al giorno, dedicando a loro un programma di follow up personalizzato, in base alle esigenze specifiche.

L’area in ristrutturazione ospiterà un laboratorio di funzionalità respiratoria tecnologicamente avanzato e completamente rinnovato, oltre ad aree dedicate specificamente ai pazienti affetti dalle diverse patologie.

Inoltre, con il programma di telemedicina, la Pneumologia pediatrica opera anche al di fuori dell’ospedale, con collegamenti dalle case per telemonitoraggio o televisite.

Lo scopo della manifestazione è volto a sostenere l’ammodernamento tecnologico e la ristrutturazione degli Ambulatori e Day Hospital del reparto Pneumologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita.

La manifestazione ha il Patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Terza Circoscrizione.

Le compagini del torneo saranno i giocatori appartenenti alle squadre nazionali di Città del Vaticano, Parlamentari italiani, Nazionale Italiana dell’Amicizia oltre ad una rappresentativa composta da figure Istituzionali della Città di Torino e della Regione Piemonte.