Bertram Derthona: da oggi via alla vendita libera dei biglietti per gara 3 contro la Virtus

Manca una settimana all’importante appuntamento di gara 3 di semifinale contro la Virtus Segafredo Bologna, in programma venerdì 2 giugno alle ore 21 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

La Società comunica che, a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, è aperta la vendita libera di tutti i biglietti nei diversi settori del palazzetto di Casale Monferrato. Si è conclusa infatti ieri sera la prelazione, riservata agli abbonati stagionali, per confermare il posto occupato durante la stagione regolare.

Sono tre le modalità di acquisto dei tagliandi: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino a giovedì 1° giugno), online sul sito di Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/gara-3-derthona-basket-vs-virtus-segafredo-bologna/208409), la biglietteria del PalaEnergica a partire dalle ore 17.30 di venerdì 2 giugno, giorno della gara, nel caso in cui ci fossero ancora biglietti in vendita.

Bertram Derthona comunica che sono ancora disponibili posti a sedere in tutti i settori del palazzetto e che le riduzioni sul costo intero del biglietto sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione sull’acquisto dei tagliandi è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico sopraindicati, oppure contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure via mail a segreteria@derthonabasket.it.