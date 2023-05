Olimpo Basket Alba in finale U19 Silver

Grande risultato per l’Olimpo Basket Italiana Assicurazioni che batte Borgosesia in due gare e vola in finale di campionato Under 19 Silver!

La cronaca di Gara 1 (andata)

Davanti al nutrito pubblico del Pala Langhe ad Alba, la gara inizia con intensità, gli ospiti mettono la propria fisicità per frenare le incursioni locali, ma è la difesa albese la protagonista indiscussa del primo tempo. I langaroli riescono sia a trovare soluzioni attaccando con pazienza, ma soprattutto la buona difesa permette i recuperi che spalancano le porte a diverse azioni in contropiede (tra cui l’inchiodata di Toppino). A metà gara è 42-13.

Nella ripresa si abbassa leggermente il ritmo e Borgosesia trova più fortuna dalla lunga distanza rispetto al primo tempo. Così gli ospiti riescono a contenere il passivo: la gara di andata termina sull’80-46.

La serie si sposta mercoledì prossimo in Valsesia per il ritorno, con l’Olimpo chiamata a non distrarsi perché ci sono ancora quaranta lunghi minuti da giocare per poter raggiungere la finale.

Olimpo Basket Alba 80

Valsesia Basket 46

Parziali (19-4, 23-9, 18-15, 20-18)

Olimpo Basket Alba: Uko 14, Cramaroc 11, Toppino 24, Iudicello 4, Careglio 2, Spellecchia 12, Cielo 3, Nardin 1, Maggiorotto 2, Tonini Bossi, Mitev ne. All. Violardo, Ass. Ferrari.

La cronaca di Gara 2 (ritorno)

La semifinale si sposta al Pala Loropiana di Borgosesia e Valsesia Basket è costretta all’impresa di ribaltare il +34 langarolo, mentre gli ospiti sono invece chiamati a non distrarsi per evitare brutte sorprese.

Quel che serve ai biancorossi è soprattutto concedere poco. Il match resta equilibrato fino al 10-14, poi la forbice inizia ad aprirsi (10-18 a fine primo periodo). La seconda frazione indirizza ulteriormente il match, l’attacco paziente fa scorrere il tempo ma soprattutto permette di scegliere buoni tiri a distanza ravvicinata o comodi piazzati: canestro e fallo per il 22-40 alla pausa.

La ripresa prosegue sugli stessi binari nonostante gli sforzi valsesiani, la difesa viaggiante regala pochissimo e i padroni di casa non possono riavvicinarsi. Qualche palla recuperata dà il là ai contropiedi che arrotondano le distanze: la gara finisce 46-77.

L’Olimpo strappa così il pass per la finale del campionato! Si deciderà tutto in due partite (andata e ritorno) contro Acaja Fossano.

Valsesia Basket 46

Olimpo Basket Alba 77

Parziali (10-18, 22-40, 36-59, 46-77)

Olimpo Basket Alba: Uko 21, Cramaroc 9, Toppino 10, Iudicello 10, Careglio 7, Spellecchia 9, Nardin 2, Cielo 7, Maggiorotto 2, Tonini Bossi, Mitev. All. Violardo, Acc. Ferrari.