La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro Napoli per gara 3 delle semifinali play-off!

Questo sabato, alla piscina stadio Monumentale di Torino, andrà in scena gara 3 delle semifinali play-off. Una partita da dentro o fuori, un match che vale tutta la stagione, dopo la sconfitta di Napoli, Maffè e compagni devono rialzare la testa per approdare alle finali play-off. In gara 2 la Canottieri Napoli ha dimostrato di avere potenziale, vincendo per 10-6 alla Scandone. Ci sarà il clima delle grandi occasioni, con una Monumentale gremita di gialloblù pronti a sostenere i propri beniamini.

Un concentrato Simone Aversa presenta il match: «La gara di ritorno alla Scandone ha visto uscire vittoriosa la Canottieri Napoli, che ha giocato un ottimo match, abbiamo faticato, perché non siamo riusciti a replicare la partita di gara uno. Ho visto la squadra concentrata e serena, sono sicuro che i ragazzi scenderanno in vasca con un’altra faccia e più determinazione e che daranno tutto dal punto di vista fisico e nervoso per andare in finale. Mi aspetto una Monumentale piena di tifosi pronta a sostenere i ragazzi!».

La gara si disputerà alle ore 17:45 di sabato 27 maggio alla Piscina Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

SEMIFINALI PLAY-OFF SERIE A2M – GARA 3

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Circolo Canottieri Napoli (1-1)