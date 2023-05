Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Due giorni al via della semifinale contro la Virtus Segafredo Bologna, riedizione della sfida avvenuta nella passata stagione. La prima partita della serie è in programma domenica 28 maggio alle ore 19.30 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna.

A presentare le caratteristiche degli avversari è il vice allenatore Massimo Galli: «Ci apprestiamo a giocare l’undicesima sfida contro la Virtus Segafredo Bologna, con un bilancio che al momento ci vede vincitori in tre occasioni su dieci partite disputate. Credo che il roster che scenderà in campo in semifinale sia lo stesso che ha affrontato e battuto Brindisi nei quarti di finale.

La guida tecnica della squadra è affidata a Sergio Scariolo, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha vinto tutto sia a livello di Club (in Europa e in NBA) che con la Nazionale spagnola.

Il playmaker titolare è Hackett, un giocatore di grande esperienza al massimo livello e cardine del sistema di gioco della Virtus. Alle sue spalle agisce Pajola, eccellente difensore che si è consacrato ai vertici e ha rinnovato il suo contratto con la Virtus per i prossimi anni. Il terzo playmaker è Mannion, utilizzato poco nella serie contro Brindisi ma dotato di grande talento offensivo.

La guardia titolare è Cordinier, molto atletico e rapido e dotato di grande fisicità e atletismo. Dalla panchina si alza Teodosic, il giocatore dotato di maggiore talento del nostro campionato e capace di alzare ulteriormente il proprio livello nelle partite decisive, caricandosi la squadra sulle spalle.

Da ‘3’ ruotano Belinelli, un grandissimo tiratore (36.9% in regular season su 6.7 tentativi a gara), Ojeleye – che gioca in entrambi i ruoli di ala – che è un atleta clamoroso, ha grande fisicità e presenza a rimbalzo e sta tirando con eccellenti percentuali da oltre l’arco (52.8% su 2.8 tiri a partita). A completare il reparto troviamo Abass, che dopo il rientro dall’infortunio sta garantendo energia e atletismo alla squadra.

Il ‘4’ titolare è Shengelia, un altro giocatore che ha diversi trascorsi di altissimo livello, bravo nell’1vs1 sia fronte che spalle a canestro. Detto di Ojeleye, il cambio è Mickey, che entra anche nella rotazione dei ‘5’ alzandosi dalla panchina. Il centro titolare è Jaiteh, che quest’anno ha avuto alti e bassi ma che nella passata stagione è stato MVP dell’EuroCup. A completare il roster c’è Camara, che sta trovando pochissimo spazio nei playoff».