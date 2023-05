Derthona Basketball Lab: accordo di collaborazione con il KK Junior Podgorica

Il Derthona Basketball Lab amplia ulteriormente i suoi orizzonti internazionali. Il club bianconero, che cura il settore giovanile per la casa madre Derthona Basket, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la KK Junior Podgorica. La partnership con l’importante società giovanile della capitale montenegrina, dove opera come dirigente e coach Milos Stijepovic, ex giocatore con un lungo passato da professionista in Italia, prevede degli incontri nei due Paesi tra i rispettivi staff tecnici per tenere sotto controllo i migliori prospetti montenegrini.

L’accordo ha già portato all’acquisizione da parte del Basketball Lab di Andrija Jošovic, ala-centro classe 2006 protagonista con la nazionale del Montenegro agli ultimi Europei U16, preso già nei mesi scorsi con la collaborazione della Pallacanestro Vado, dove nell’attuale stagione si sta mettendo particolarmente in mostra nell’U17 Eccellenza dei liguri, con i quali disputerà domani, proprio al PalaCamagna di Tortona, lo spareggio per l’accesso alla Finale Nazionale di categoria contro la Pall. Aurora Desio.

DICHIARAZIONI

Il presidente della KK Junior Podgorica, Dejan Vukmanovic: «È davvero un piacere ed onore aver stretto questa collaborazione con una società ambiziosa ed organizzata come è Tortona. Si tratta di una partnership iniziata con il trasferimento in Italia del nostro gioiello Andrija Jošovic e che siamo sicuri proseguirà con reciproca soddisfazione, nell'interesse dei ragazzi talentuosi. Siamo certi che insieme svilupperemo e cresceremo i nuovi Nikola Pekovic, che nel KK Junior ha iniziato a giocare ed amare la pallacanestro, per poi raggiungere traguardi importantissimi nella sua carriera, come tanti altri giocatori che sono passati per la nostra società. Il fatto che ora in questa missione abbiamo un socio che condivide i nostri valori ci rende davvero felici ed orgogliosi».

Il presidente del Derthona Basketball Lab, Claudio Coffano: «Con questo importante accordo stabilizziamo un rapporto già in corso e che ha portato al trasferimento, con la collaborazione di Vado, di Andrija Jošovic, un prospetto molto promettente che abbiamo ammirato in questa seconda parte di campionato disputata con la squadra ligure. La serietà e capacità della KK Junior si sposano perfettamente con la nostra visione del basket giovanile e siamo sicuri che entrambe le società avranno benefici comuni proprio grazie a quest’accordo. Gli scambi reciproci che faremo sono certo che permetteranno ad entrambe le società di crescere ulteriormente. Voglio ringraziare Dejan per la disponibilità dimostrata e la facilità con cui siamo arrivati a sottoscrivere l’accordo».