Fulgor Basket - Il saluto alla squadra per la gioia dei tifosi

La Paffoni riunisce centinaia di rossoverdi, che tra panini, birre, autografi e sorrisi si regalano una serata in pieno spirito Fulgor. Ospite della serata il Sindaco di Omegna Daniele Berio, il quale ha consegnato una speciale targa celebrativa al Club: «Faccio i complimenti alla Fulgor per ciò che fa - l’intervento del Sindaco -, per l’esempio che dà a tutti i nostri giovani e a tutti quelli del territorio. Mi auguro che possa nascere una collaborazione ancor più profonda tra noi, nell’ottica di promuovere la nostra Città anche in ambito turistico. Siete molto forti e vi faccio ancora tante felicitazioni».

La targa è stata ritirata dal Direttore Generale Carlo Alberto Padulazzi, che ha dichiarato: «Abbiamo un importante senso di responsabilità nei confronti della Città di Omegna. Ci facciamo carico delle parole del Sindaco nella speranza di essere, come fatto in questi anni, il biglietto da visita di Omegna».

A ruota hanno parlato anche i co-capitani della Paffoni, Balanzoni e Minoli, i quali hanno ringraziato i tifosi e raccontato il percorso che li ha portati al successo finale, tra tanti alti e qualche basso, ma sempre con lo spirito giusto. Infine coach Daniele Quilici, che ha sottolineato l’orgoglio nel poter vincere l’ultima partita di una stagione, cosa mai banale.

La serata si è conclusa con tutto il popolo rossoverde raccolto all’interno del Pala Bagnella per gara due del turno playoff finale di Serie D, vinto da Omegna che ha così pareggiato sull’1 a 1 la serie!