S.G. Concordia - 2^ prova del Campionato Regionale di Insieme Gold

Dopo il successo nella 1^ Prova della settimana precedente, dove avevano conquistato l’Oro, le chivassesi sono tornate in pedana con il loro esercizio, sulle note di “The Devil in Disguise”, un originale arrangiamento che alterna momenti melodici ad altri molto ritmati, sapientemente sottolineati dalle ginnaste, che lo hanno interpretato con espressività. Una esecuzione meno precisa di quella precedente le ha fermate al punteggio di 23.750, terzo punteggio della giornata, collocandole sul 3° gradino del podio di questa seconda ed ultima Prova Regionale, mentre nella classifica Finale il 27.200 conquistato nella 1^ Prova le ha portate al 2° posto, a soli 0,10 centesimi dal Titolo Regionale.

Le ginnaste della S.G.Concordia conquistano così brillantemente l’accesso ad una nuova Fase Nazionale, che si terrà il 9 e 10 giugno prossimo a Folgaria, in Trentino, a conferma della continua crescita e affermazione della società chivassese su palcoscenici di alto livello nella ginnastica nazionale.

In vista di questo importante appuntamento, tutto il team, guidato dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti, torna quindi al lavoro in palestra, per perfezionare ulteriormente l’esercizio prima di incontrare le più forti squadre italiane.