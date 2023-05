Beinaschese: un anno meraviglioso

Un'annata trionfale per il Minibasket Beinaschese quella che sta ormai quasi volgendo al termine. Aldilà del grande successo in termini di numero di iscritti, si è assistito a un enorme successo a livello umano. Un affiatamento vero, raro, tra lo staff, i bambini e le famiglie ha portato a grandi successi sportivi e non. Tre squadre ai gironi rossi, di cui una, quella degli Aquilotti Small , guidati da Federico Dvornicich, approdata addirittura al Jamboree che si terrà oggi ad Ivrea.

Il merito per la splendida stagione va anche al presidente Peretti per essere stato presente e per aver appoggiato le idee particolari e folli del Responsabile Sivolella e di tutto lo staff Minibasket. Grande merito ai dirigenti, ai genitori e agli sponsor, per aver dedicato tempo e risorse alla società gialloblù, senza dimenicare la fotografa Loredana Salvati.