B1-F: Volley Parella epico contro Costa Volpino

L'emblema di una stagione. E non poteva che essere così gara 1 di una finale play-off lottata, sudata e combattuta per un'intera annata. Le torinesi superano 3-2 in trasferta CBL Costa Volpino in gara 1 della finale playoff di B1 femminile e si regalano un "match point" per mercoledi sera da giocarsi in casa.

Un Parella che sa fare squadra nei momenti di difficoltà, che nel momento di calo di una giocatrice trova subito un'altra a prendere per mano le compagne, che sa uscire fuori nell'istante giusto del set e del match. Per portarlo a casa e sovvertire un pronostico che alla vigilia vedeva Costa Volpino nettamente favorita per la vittoria e quindi per il passaggio in A2.

Nulla è ancora detto e tutto può essere ancora ribaltato in gara 2 e poi nell'eventuale "bella" da giocare nuovamente in riva all'Iseo, ma intanto ciò che ha fatto il Parella sabato sera ha già il sapore di impresa e arrivare a giocarsi la promozione mercoledi sera (Palestra Manzoni - corso Svizzera 63, ore 21) è un qualcosa che in pochi si aspettavano ma che chi conosce bene queste ragazze sapeva sarebbe stato possibile.

La gara era iniziata come prevedibile con le padrone di casa anche padrone assolute di gioco e punteggio: subito avanti 7-2 e poi in continua progressione nel vantaggio fino al 20-11 con Bordignon grande protagonista. Nel finale di set le parelline danno i primi segnali di vita, accorciando le distanze quando però ormai è tardi e Costa Volpino mette in cassaforte il parziale 25-17.

Avvio decisamente più equilibrato nel secondo, dove è sempre la squadra di casa a comandare nel punteggio ma il Parella segue a poca distanza. Le costavolpinesi provano l'affondo con Ponzoni a servizio (15-11) ma le biancorossoblu stavolta rispondono immediatamente e la ribaltano sotto i colpi di capitan Cicogna (17-20). Le ragazze di Cominetti tornano a galla (21 pari) ma è il servizio di Damato a fare la differenza e a far pendere l'ago della bilancia in favore del Parella: 22-25.

Sull'onda dell'entusiasmo, le torinesi provano a scavare il solco anche ad inizio terzo set (2-5) ma le padrone di casa reagiscono subito e sorpassano sul 9-8. Braccio di ferro nella fase centrale, con Costa Volpino che prova a strappare (16-13) ma il Parella rintuzza: 17-17. Nel finale però sono ancora le lacuali a mettere la testa avanti mentre le torinesi non riescono più a mettere a segno break e cedono così 25-21.

Partenza opposta nel set successivo, con le bergamasche aventi 5-2 e subito raggiunte e superate 8-10. Agazzi a servizio però crea scompiglio e Costa Volpino torna a condurre (15-12). Le risponde Damato dai 9 metri: controsorpasso 15-16. Il finale è incandescente, con break praticamente ad ogni turno di battuta. Ma è dal 21-20, con Deambrogio in battuta, che si risolve il parziale in favore delle torinesi. Un errore di Agazzi, il contrattacco di Cicogna e il muro di Mabilo su Bordignon portano il Parella sul 21-24, prima che ancora Cicogna chiuda per il definitivo 22-25 che porta il match al quinto.

Le emozioni nel tie-break praticamente non ci sono perchè da subito il Parella scappa. Con Cicogna a servizio (29 punti alla fine per lei, top scorer del match), le torinesi volano 1-7. Vani i tentativi di rimonta delle lacuali, alla fine le torinesi chiudono 11-15 e si regalano un piccolo grande vantaggio nella serie.

In gara 2, mercoledì sera alle 21 alla Palestra Manzoni, ci si attende una bolgia.

CBL COSTA VOLPINO BG 2

VOLLEY PARELLA TORINO 3

Parziali (25-17, 22-25, 25-21, 22-25, 11-15)

ROTHOBLAAS VOLANO TN: Dell'Orto 2, Tosi 14, Pozzoni 22, Bordignon 22, Agazzi 11, Mazzoleni 8, Imperiali (L), Crespi 4, Corna 1, Rosso, Pacchiotti (L). N.e: Coulibaly, Seghezzi, Tomasi. All: Luciano Cominetti.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 1, Cicogna 29, Camperi 18, Damato 10, Mabilo 13, Deambrogio 9, Fantini (L). N.e: Tosini, Tapalaga, Fano, Tognoni, Tullio, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

NOTE: Ace 8-6, Battute sbagliate 5-9, Ricezione 50% (13%)-44% (15%), Attacco 36%-37%, Muri 11-15, Errori 23-21.