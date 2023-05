Eurogymnica: Campionesse regionali di Insieme e Open Giovanile

Sabato scorso, 27 maggio, si è tenuta a Candelo, la seconda prova del campionato regionale di Insieme, organizzata dalla Rhythmic School.

A distanza di una sola settimana, le EGirls sono tornate al vertice della classifica, alla prima occasione utile, dopo l'opaca prestazione fornita alla prima prova. L'insieme, meglio conosciuto come "Squadra", è una specialità nella quale Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana Senior e Junior.

Ma se per le Farfalle Azzurre il massimo obiettivo saranno le prossime competizioni internazionali come la Coppa del Mondo di Milano, per il mondo della ritmica nostrana che conta, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale che si terrà a Folgaria.

Per poter salire fin sul cucuzzolo della montagna trentina e calpestare la prestigiosa pedana, è sempre però necessario superare l'ostacolo della fase regionale e le ginnaste allenate dal trio Colognese, Vaccaro e D'Amore lo hanno fatto nelle due prove biellesi, capovolgendo la classifica nel giro di otto giorni e andando a vincere nella categoria Open, dedicata alle ginnaste senza limiti di età e in quella Giovanile.

Nonostante l'intensissimo calendario federale, lo staff tecnico di Eurogymnica è riuscito a preparare contemporaneamente gli esercizi per le due categorie sopra descritte, rinunciando però alle Allieve, fino a soli 15 giorni fa impegnate nel campionato nazionale a loro dedicato.

Aurora Bertoni, Laura Golfarelli, Carlotta lo Muscio, Stefania Straniero e Cecilia Quarello, squadra bronzo agli ultimi italiani di Ancona, non aveva affatto brillato nella prima prova, commettendo numerosi falli e perdite che avevano pesantemente penalizzato il punteggio. La complessità e la varietà degli esercizi ideati da Eva D'Amore implica un maggior tempo da parte delle ginnaste per assimilare tutti i meccanismi e per rendere l'esercizio scorrevole e sicuro, e una settimana di lavoro in più lo ha evidenziato.

Infatti, la squadra ha migliorato di molto la prestazione, facendo addirittura segnare zero perdite e superando la concorrenza, questa volta molto meno precisa. Penultima a scendere in pedana, un'Eurogymnica molto motivata ha totalizzato un ottimo punteggio, anche paragonato alla media di quelli dei club che hanno primeggiato nelle altre regioni e questo può essere di buon auspicio in previsione della finale nazionale.

Sebbene sia opinione condivisa e dimostrata che nella ritmica ogni gara è a sé, lo score di 27,300 ha dato indicazioni positive sulla validità dell'esercizio e sulla sua leggibilità in fase di giudizio e dato morale al quintetto. Inevitabile a questo punto il successo completo: seconda tappa e titolo regionale.

Identico risultato ma storia diversa per la Squadra Giovanile composta da Eglissa Lika, Alessia Pala, Anna Russo, Sara Parente, Chiara Cortese e Tea Semeraro, sul gradino più alto del podio sia nella prima che nella seconda prova, terminata con un punteggio di 23,400, decisamente superiore a quelli delle avversarie.