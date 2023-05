Agil Igor Volley: l'U12 6x6 conquista lo scudetto territoriale!

Che finale di stagione! L’ultima partita del settore giovanile targato Igor Agil Volley della stagione 2022/2023 ha portato uno splendido scudetto territoriale, quello Under 12 6x6.

La squadra di Gianni Zanelli ha disputato sabato 27 maggio le Final Four territoriali a Omegna: dopo la vittoria 2-0 proprio contro Omegna è arrivata la vittoria finale 2-0 contro Arona (che aveva battuto al mattino Novi 2-1). Un importante percorso di crescita e un risultato grande frutto di squadra: le Igorine nel secondo set dell’ultima partita si sono trovate sotto di 6 punti e sono state bravissime a rimanere concentrate e a ricucire per poi chiudere in bellezza.

«Una grande emozione, una ciliegina sulla torta di un gruppo fantastico, - dice Gianni Zanelli - tutte sono cresciute e si sono sempre messe a disposizione totale delle compagne, tutto questo ha fatto la differenza. Voglio ringraziare le ragazze e gli altri gruppi per la collaborazione in questo periodo per essere pronte per queste finali. Giocare partite così importanti non è mai semplice e nella finale si è visto. Un grazie alla società e in modo particolare allo staff con Chiara Bossi, Mattia Verzeletti, Giada Boldini e Danilo Giusti. Il lavoro in palestra di questi due anni ha pagato eccome».